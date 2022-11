‘Bolsonaro está entregando Brasil que deu certo’, diz Ana Paula

PEC da transição sugerida pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foi o tema do debate no programa Os Pingos Nos Is da Jovem Pan nesta sexta-feira, 4

Reprodução/Jovem Pan News Ana Paula Henkel durante o programa Os Pingos Nos Is desta sexta-feira, 4



A PEC da transição sugerida pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foi o tema do debate no programa Os Pingos Nos Is da Jovem Pan nesta sexta-feira, 4. Em uma reunião com o relator-geral do Orçamento para 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), Alckmin, coordenador da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a proposta de criação de uma proposta de emenda à Constituição para abrir espaço na lei orçamentária para o pagamento de um benefício de R$ 600 do programa Auxílio Brasil a partir de janeiro. A comentarista criticou a proposta e disse que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) está entregando “um Brasil que deu certo” argumentando que o cenário do país quando assumiu o posto era ruim em todos os cenários. “A PEC da transição, justamente para furar o teto de gastos, mudou de nome. A PEC criada justamente para dar uma folga nas nossas contas era chamada de ‘PEC Kamikaze’O Brasil, assim que o Bolsonaro tomou posse em 2019, era ruim em todos os cenários: programas sociais, políticas econômicas, tudo era ruim. O presidente foi, de até certa maneira, xingado de maneira covarde. Mesmo com esse cenário, Bolsonaro entregou um Brasil que está funcionando e está dando uma banho até mesmo nos Estados Unidos’, finalizou.