Aeronave desaparece em Santa Catarina após decolar de Governador Valadares

Avião teria sumido após voar baixo em uma região com morros próxima ao Aeroporto de Joinville

Reprodução/X/EBaviation

Um avião de modelo Baron desapareceu nesta segunda-feira (3) em Santa Catarina. A aeronave tinha partido de Governador Valadares, em Minas Gerais, com destino a Florianópolis, e desaparece quando se aproximava da cidade de Joinville, local para qual tinha desviado a rota devido a condições de pouso. O avião teria desaparecido após voar baixo em uma região com morros próxima ao Aeroporto de Joinville. Informações preliminares, o Serviço de Busca e Salvamento (SAR) decolou de Campo Grande com o objetivo de auxiliar nas operações de busca pela aeronave desaparecida.