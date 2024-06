JBS doa toneladas de carne para a produção de 6,5 milhões de marmitas às vítimas das enchentes no RS

O primeiro carregamento foi entregue em Canoas, na presença do CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, do presidente da Seara, João Campos, e do ministro Paulo Pimenta

A JBS deu início à doação de mil toneladas de proteínas para 590 cozinhas comunitárias no Rio Grande do Sul, com o objetivo de apoiar a produção de mais de 6,5 milhões de refeições para pessoas afetadas pelas enchentes no Estado. O primeiro carregamento foi entregue em Canoas, na presença do CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, do presidente da Seara, João Campos, e do ministro Paulo Pimenta. A ação solidária da empresa faz parte da campanha “Fazer o Bem Faz Bem”, que também inclui a antecipação do 13º salário dos colaboradores da JBS no Estado.

Além das doações de proteínas, a JBS vai disponibilizar sua infraestrutura logística para facilitar a distribuição de doações de outras empresas às cozinhas comunitárias. Após um encontro entre representantes do agronegócio e o presidente Lula, empresários se comprometeram a doar mais de 2 mil toneladas de proteína animal, com a JBS contribuindo com mil toneladas. A empresa também doou mais de um milhão de itens de higiene e limpeza, 450 mil litros de água, 3 mil colchões e cobertores, e arrecadou 240 toneladas de doações entre seus colaboradores em todo o Brasil.

“O Rio Grande do Sul é um Estado extremamente relevante para as operações da JBS e estamos comprometidos em oferecer todo o suporte possível para atenuar a dor do povo gaúcho e para que a região se recupere o quanto antes”, disse o CEO da JBS. A empresa tem unidades em 20 municípios do Rio Grande do Sul e ressaltou a importância de fazer parte da reconstrução do Estado e de apoiar aqueles que mais precisam neste momento de crise.

