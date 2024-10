Aeronave do Governo Federal decola rumo ao Líbano para resgate de brasileiros

Previsão é de que o pouso em Beirute ocorra por volta das 11h de Brasília; primeira escala da nova operação humanitária no Oriente Médio prevê repatriar 220 brasileiros

Foto: Força Aérea Brasileira Tripulação pronta para o resgate no Líbano: médicos, enfermeiros e psicólogos fazem parte do grupo para acolhimento aos brasileiros que serão resgatados da zona de conflito



A aeronave do Governo Federal que estava em Portugal aguardando autorização para deslocamento rumo ao Líbano decolou às 7h (de Brasília) deste sábado (5), de Lisboa. A previsão de chegada a Beirute é por volta das 11h. A primeira escala da Operação Raízes do Cedro, adotada para repatriar brasileiros da zona de conflito no Oriente Médio, tem previsão de resgate de cerca de 220 pessoas. No retorno, a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira fará uma parada técnica em Lisboa. A aterrissagem no Brasil está prevista para este domingo, 6 de outubro, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP).

Cerca de três mil brasileiros que estão no Líbano manifestaram interesse na repatriação. Na última quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, explicou os critérios de seleção. “Em primeiro lugar, brasileiros não residentes. Logo depois, brasileiros residentes. E, dentro dessas duas categorias, o que é estabelecido por lei: idosos, mulheres, gestantes, crianças, pessoas com deficiência, doentes de toda forma. Com base nisso, e com a disponibilidade nos aviões, organizamos a lista para esse primeiro voo”, afirmou.

Publicado por Marcelo Bamonte