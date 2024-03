Aeroporto de Congonhas tem pousos e decolagens suspensos por falha no fornecimento de energia

Problema começou por volta das 14h30 e durou uma hora e meia; geradores foram acionados para garantir o funcionamento do local

A Aena, empresa responsável pela administração do Aeroporto de Congonhas, precisou interromper as operações de decolagens e pousos nesta sexta-feira (15) devido a uma falha no fornecimento externo de energia que afetou a torre de controle. De acordo com a empresa, todos os voos programados para o aeroporto foram suspensos até o restabelecimento da energia. A Enel foi acionada para resolver a questão. O problema começou por volta das 14h30 e durou uma hora e meia. Apesar da interrupção das decolagens e pousos, a Aena assegurou que o terminal de passageiros não foi afetado. Geradores de energia foram acionados para garantir o funcionamento do local. O Aeroporto de Congonhas recebe diariamente mais de 70 mil passageiros.

