STF designa Alexandre de Moraes como relator do caso Marielle

Mudança de tribunal foi motivada por novas evidências que apontam a possível participação de uma pessoa com foro privilegiado; investigação está em andamento em sigilo

Gustavo Moreno/SCO/STF O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tirbunal Federal



O STF (Supremo Tribunal Federal) designou o ministro Alexandre de Moraes como relator do caso dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, que ocorreram há seis anos no Rio de Janeiro. A mudança de tribunal foi motivada por novas evidências que apontam a possível participação de uma pessoa com foro privilegiado. De acordo com a legislação, inquéritos envolvendo autoridades devem ser julgados diretamente pelo Supremo. A investigação está em andamento em sigilo, sem revelar a identidade da nova autoridade envolvida no caso. A delação premiada do ex-policial militar Ronnie Lessa, acusado do crime, aguarda a validação do Supremo, uma vez que o acordo firmado com a Polícia Federal ainda não foi homologado pelo STJ.

Até o momento, os nomes dos executores foram revelados, mas a pergunta sobre quem ordenou os assassinatos de Marielle e Anderson permanece sem resposta. Élcio Queiroz, que dirigia o veículo utilizado no crime, admitiu sua participação e colaborou com as investigações em uma delação premiada em 2023. Apesar da mudança de relator no STF, a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro continuará responsável pela condução das investigações. A apuração do caso segue em andamento, com a expectativa de esclarecer os detalhes e identificar os responsáveis pelos assassinatos.

