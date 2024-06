Aeroporto Internacional Salgado Filho passa por limpeza após enchente histórica no RS

Terminal deverá reabrir somente em dezembro, segundo concessionária; pousos e decolagens estão sendo redirecionadas para a Base Area de Canoas

Divulgação/Fraport Brasil Estima-se que a reconstrução custaria pelo menos R$ 300 milhões



A Fraport Brasil divulgou imagens do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, após uma operação de limpeza devido às áreas internas e externas alagadas durante a enchente histórica do Lago Guaíba, que atingiram o estado do Rio Grande do Sul este ano. O terminal aéreo ficou fechado por mais de um mês e ainda não há previsão de reabertura. Estima-se que a reconstrução custaria pelo menos R$ 300 milhões. Enquanto isso, pousos e decolagens foram transferidos para a base aérea de Canoas, na região metropolitana. A operação de limpeza foi realizada pela Fraport Brasil para recuperar as áreas internas e externas do terminal aéreo. Com o aeroporto fechado, os voos foram redirecionados para a base aérea de Canoas. Estima-se que o aeroporto volte a funcionar somente em dezembro.

