Rio de Janeiro decreta fim da epidemia de dengue

Decisão é baseada em análises técnicas do Centro de Inteligência em Saúde, da Secretaria de Saúde; doença matou 178 pessoas no Estado em 2024

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO O estado registrou mais de 200 mil casos em 2024



O governo do Rio de Janeiro decretou, nesta terça-feira (11), o fim da epidemia de dengue no estado. A decisão é baseada em análises técnicas do Centro de Inteligência em Saúde (CIS), da Secretaria de Saúde. A decisão segue a declaração feita anteriormente pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Este marco foi alcançado devido à queda no número de casos de dengue e na necessidade de atendimento médico relacionado à doença em todos os 92 municípios do estado. A gravidade da epidemia de dengue, antes de sua contenção, é evidenciada pelos números do último ano. O estado registrou mais de 200 mil casos em 2024, resultando em 178 mortes. Com o fim da epidemia de dengue, as autoridades de saúde estaduais estão agora direcionando sua atenção para as síndromes respiratórias, especialmente com a chegada do inverno e as mudanças climáticas que podem influenciar a prevalência dessas doenças.