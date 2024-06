Aeroporto Salgado Filho deve permanecer fechado até dezembro em Porto Alegre

O aeroporto está sem operações há um mês devido às enchentes do lago Guaíba; Eduardo Leite mencionou hoje a necessidade de uma solução entre o governo federal e a concessionária para garantir a segurança

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, localizado em Porto Alegre, permanecerá fechado até a segunda metade de dezembro deste ano, de acordo com a concessionária Fraport. A previsão foi anunciada durante uma reunião com representantes do governo federal e deputados gaúchos nesta segunda-feira (3), segundo o deputado estadual Frederico Antunes (PP), que acompanhou a visita. O aeroporto está fechado há um mês devido às enchentes do lago Guaíba. Uma vistoria foi realizada pelo ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, juntamente com técnicos da Anac e a presidente da Fraport Brasil, Andreea Pal. A Fraport informou que a avaliação dos danos causados pela enchente na estrutura do aeroporto e na pista de decolagem será concluída em julho.

A empresa não havia estabelecido uma data para a reabertura, mas a expectativa inicial era de que os voos não retornassem antes de agosto. A concessionária solicitou um estudo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato do Salgado Filho devido ao alagamento, considerado um evento imprevisto. O ministro Paulo Pimenta destacou a importância do trabalho de limpeza e das sondagens que deverão ser realizados a partir desta semana. Ele ressaltou que a renegociação do contrato não deve impedir a retomada das atividades no aeroporto.

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite mencionou, nesta segunda (3) durante uma coletiva, a necessidade de uma solução conjunta entre o governo federal e a concessionária para garantir a segurança e o reequilíbrio financeiro. Durante o período de fechamento, o Aeroporto de Porto Alegre deixou de receber aproximadamente 4.200 voos. Enquanto isso, a base aérea militar de Canoas passou a receber voos comerciais temporariamente. O aeroporto de Florianópolis também tem recebido mais voos, com uma conexão de ônibus até a cidade de Osório, no litoral norte gaúcho. Outras alternativas regionais, como os aeroportos de Caxias do Sul, Santo Ângelo e Uruguaiana, estão em estudo.

