Agência de viagens 123 Milhas suspende pacotes e emissão de passagens

Decisão afeta a linha PROMO com viagens programadas entre setembro e dezembro de 2023

J. F. DIORIO/Estadão Conteúdo Passagens aéreas da linha PROMO deixam de ser emitidas pela empresa



A agência de viagens 123 Milhas anunciou nesta sexta-feira, 18, que irá suspender os pacotes da linha PROMO e não irá emitir as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro deste ano. Segundo a empresa, os valores pagos pelos clientes serão devolvidos integralmente em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI para compra de passagens, hotéis ou outros pacotes na empresa. Em comunicado, a 123 Milhas ainda ressalta que a decisão se baseia nas “circunstâncias de mercado adversas” e pede desculpas aos consumidores. Quem já emitiu a passagem, localizador ou e-ticket para esse período terá a viagem mantida. A empresa elaborou diversas perguntas e respostas para quem adquiriu os pacotes e você pode tirar todas as dúvidas aqui.