Polícia da Itália prende jovem que fugiu para floresta após matar seu pai e um amigo

Jovem esfaqueou pai em sua casa na quarta-feira, 16, e amigo da família no meio da rua e depois fugiu para a floresta



As autoridade policiais italianas prenderam nesta sexta-feira, 18, um jovem, de 21 anos, acusado de matar o próprio pai e uma amigo da família. Uma equipe formada por mais de cem agentes buscaram o criminoso por mais de 48h em uma floresta nos arredores da cidade de Montaldo di Mondovi, norte do país. Sacha Chang, de origem holandesa, fugiu na última quarta-feira, 16, depois de esfaquear o pai, Haring Chainfa Chang, de 65 anos, e um amigo dele, Lambertus Ter Horst, de 60, de acordo com a imprensa italiana. Após ser levado à delegacia, o jovem se recusou a falar. No momento de sua prisão, ele não estava armado e nem ofereceu resistência. Acusado de duplo homicídio, Sacha possui transtornos psiquiátricos e cometeu o crime por motivos ainda desconhecidos.