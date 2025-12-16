‘Aneel será instada a dar início ao processo de rompimento de contrato com a Enel’, diz Nunes

Prefeito de São Paulo participou de uma reunião de três horas com o governador Tarcísio de Freitas e o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, para debater o contrato dá concessionário de fornecimento de energia

Arthur Lamonier/Ato Press/Estadão Conteúdo Ricardo Nunes se reuniu nesta terça-feira (16) com o ministro de Minas e Energia e o governador de São Paulo para falar na Enel



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governado do Estado, Tarcísio de Freitas, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniram nesta terça-feira (16), em São Paulo, para decidir sobre o futuro da Enel na capital paulista, e decidiram pelo rompimento de contrato com a concessionária de energia.

“A conclusão de comum acordo é de que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) será instada pelo Ministério de Minas e Energia a dar início no processo de caducidade. Caducidade é o processo que inicial o rompimento de contrato”, disse Nunes. “Estamos unidos para iniciarmos um processo rigoroso e regulatório”, completou Silveira.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A decisão vem após o apagão que tomou conta da cidade de São Paulo no dia 10 de dezembro e deixou milhões de brasileiro sem energia – sete dias após o ocorrido, alguns moradores seguem no escuro. “Foram apresentados documentos que demonstram a ineficiência da Enel aqui na cidade de São Paulo e nos 23 municípios, […] se identificou que a Enel não tem estrutura e compromisso para fazer frente a necessidade, principalmente quando tem situações adversas por conta das mudanças climáticas”, explicou Nunes.

Alexandre Silveira veio para São Paulo a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que “que reconheceu a importância da federação e de trabalharmos unidos – os três governos, federal, estadual e municipal”. “Desde início a orientação é trabalhos unidos, nossa reunião hoje veio a fim de determinarmos uma solução ao povo de São Paulo, que sofre com problemas na qualidade dos serviços da Enel”, declarou Silveira.