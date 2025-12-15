Após apagão em SP, Procon Paulistano multa Enel em R$ 14,3 milhões
Órgão afirma ter constatado falhas no atendimento, interrupções no fornecimento de energia e ausência de informações adequadas ao consumidor a partir de reclamações de usuários e da apuração técnica
O Procon Paulistano decidiu nesta segunda-feira (15) multar a Enel em R$ 14,3 milhões por “falhas graves e estruturais na prestação de serviço”. O órgão destacou a resposta da concessionária ao apagão que atingiu a Grande São Paulo após passagem de um vendaval histórico na quarta (10). No pico de interrupção do fornecimento de energia elétrica, 2,2 milhões de imóveis estavam sem luz.
O Procon Paulistano disse que a punição é “resultado da análise de reclamações registradas por consumidores e da apuração técnica, que constatou o descumprimento de normas previstas no Código de Defesa do Consumidor”. O órgão afirma ter constatado os seguintes problemas: falhas no atendimento, interrupções no fornecimento de energia e ausência de informações adequadas aos consumidores.
“A concessionária deixou de assegurar a continuidade e a eficiência do serviço essencial, além de não atender plenamente às demandas dos consumidores afetados, o que caracteriza infração à legislação vigente”, disse.
Após a autuação, a Enel tem prazo de 20 dias para apresentar a defesa.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.