Agentes da PRF e do Ibama trocam tiros com garimpeiros na Terra Yanomami e quatro pessoas morrem 

De acordo com a PRF, agentes foram recebidos com tiros durante desembarque na região para operação que buscava reprimir o garimpo ilegal; policiais revidaram e atingiram quatro atiradores, que não resistiram aos ferimentos

PRF/Reprodução Arsenal de grosso calibre foi apreendido durante operação contra o garimpo ilegal



Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na terra indígena Yanomami terminou com quatro garimpeiros mortos no último domingo, 30. Segundo a PRF, agentes da organização e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram recebidos a tiros durante operação de fiscalização no garimpo ilegal conhecida como “Ouro Mil”. “O ataque ocorreu durante tentativa de desembarque da aeronave PRF, quando criminosos, munidos de armamento de grosso calibre, atiraram contra os agentes no intuito de repelir a atividade de repressão ao garimpo ilegal. Os policiais revidaram e atingiram quatro atiradores, que não resistiram aos ferimentos”, informou a PRF. O caso foi registrado na delegacia da Polícia Federal em Boa Vista, Roraima. A PRF também divulgou que foi apreendido um grande arsenal de armas, que inclui um fuzil, três pistolas, sete espingardas e duas miras holográficas, além de munição. A corporação afirmou que esta não foi a primeira vez que agentes federais foram recebidos a tiros por garimpeiros que atuam de forma ilegal nas terras Yanomami. “Recente histórico aponta para ocorrências em outros acampamentos clandestinos, como nas comunidades Maikohipi e Palimiú, sempre na tentativa de inibir o trabalho de desintrusão das terras demarcadas”, complementou.