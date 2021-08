Agert diz que requerimento de Renan Calheiros sobre a Jovem Pan na CPI fere liberdade de imprensa

Entidade disse que ‘pedido é totalmente fora de propósito e não faz parte do objeto da investigação’

A Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) soltou neste domingo, 1, uma nota de solidariedade após o senador Renan Calheiros encaminhar um pedido de quebra do sigilo bancário da Jovem Pan à CPI da Covid. A entidade, que possui mais de 58 anos de serviços prestados a radiodifusão, declarou que “externa seu total apoio e solidariedade” a Jovem Pan. “O pedido é totalmente fora de propósito e não faz parte do objeto da investigação da CPI, pois a emissora cumpre apenas o seu dever de informar à população sobre os fatos investigados e divulgados pela comissão do Senado. Entendemos que tal pedido fere o princípio da Liberdade de Imprensa em nosso país. A radiodifusão brasileira cumpre seu papel com responsabilidade, levando informação com correção e equilíbrio para o seu público”, declarou Roberto Cervo Melão, presidente da Agert, em nota.