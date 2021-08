Confira os balanços da Jovem Pan desde 2018; as contas são públicas e transparentes

Divulgação/Jovem Pan

O senador Renan Calheiros pediu a quebra de sigilo de todas as contas da Jovem Pan desde 2018. Os balanços da Jovem Pan são publicados anualmente no Diário Oficial. Para facilitar o acesso, a Jovem Pan dispensa a quebra de sigilo e abre também em seu site seus balanços desde 2018. Confira abaixo. Todos os pagamentos públicos, realizados à Jovem Pan e às suas afiliadas, são registrados nos respectivos portais de transparência dos diversos órgãos públicos, por força da Lei n° 12.527, de 18/11/2011. No caso do governo federal, está disponível em www.portaldatransparencia.gov.br. Mediante pesquisa simples, é possível fiscalizar todos os contratos públicos firmados pela Jovem Pan e todas as suas afiliadas.

Confira abaixo os balanços da Jovem Pan desde 2018