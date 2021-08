Agosto começa com temperatura em elevação, mas promete novas frentes frias

Temperaturas mais baixas serão predominantes, mas não há previsão para uma massa de ar frio tão intensa quanto a de julho

Mês de agosto será marcado por temperaturas mais baixas do que o normal no Estado de São Paulo



Agosto promete ser mais um mês com o ar frio predominante. Isso porque são previstas as passagens de três frentes frias no país neste mês. Apesar de agosto ser o mês mais seco do ano na maior parte do país, as previsões da Climatempo apontam que choverá acima do normal no norte do Paraná, no Mato Grosso do Sul, em grande parte do Sudeste, em Rondônia, Acre e Amazonas. No Sudeste, especificamente, o mês começa com a temperatura em elevação. De acordo com a empresa de meteorologia, fará calor em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais nos primeiros dias do mês, mas, entre os dias 5 e 6, no entanto, uma nova frente fria deve atingir a região, causando uma queda de temperatura significativa em São Paulo e Rio de Janeiro. No Estado de SP, por causa do avanço dessas massas de ar frio, o mês será marcado por temperaturas mais baixas do que o normal. Em relação à precipitação, as previsões indicam chuva um pouco acima da média no leste de São Paulo, com volumes em torno dos 50mm. Já nas demais áreas, principalmente no norte paulista, a chuva fica entre a média e abaixo da média. Não há previsão para uma massa de ar frio tão intensa quanto a de julho.