Governador de São Paulo inaugurou segunda parte da iluminação da ciclovia do rio Pinheiros

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 31/07/2021



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), participou no sábado, 31, da cerimônia de entrega do segundo trecho de iluminação na ciclovia do rio Pinheiros. No total, são 10 quilômetros da via, com previsão de entrega de mais 11 até o junho do ano que vem. Doria reafirmou que vai concluir o projeto de despoluição do rio até o fim de 2022. “Nós já cumprimos 62% da nossa meta aqui. Faltam 37% para cumprir toda a meta e entregarmos o rio, que era sujo, com cheiro horroroso, para ser bem explícito, e uma referência negativa da cidade, no ano que vem. Estaremos entregando a São Paulo um rio limpo, despoluído e de acordo com a Organização Mundial de Águas”, afirmou Doria. Com os novos pontos de iluminação já funcionando, o governo vai manter a ciclovia Novo Rio Pinheiros aberta até às 23h a partir do dia 17 de agosto. A data, chamada de Dia da Esperança pelo governo, marca a retirada de restrições de horário de funcionamento e lotação das atividades econômicas.

*Com informações da repórter Nanny Cox