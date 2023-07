Agricultura confirma mais um caso de gripe aviária e número total chega a 68

Pasta afirmou que outros sete casos estão sendo investigados

FILIPE ARAÚJO/Estadão Conteúdo Ministério ressaltou que, apesar dos casos, não há preocupação do governo



O Ministério da Agricultura informou, em atualização na plataforma oficial às 19h (horário de Brasília) desta terça-feira, 25, que um novo foco de gripe aviária (IAAP, vírus H5N1) em ave silvestre foi detectado no Brasil. No total, há 66 casos da doença em aves silvestres no país e dois em produção de subsistência, de criação doméstica. De acordo com o ministério, há outras sete investigações em andamento, com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. Apesar disso, as notificações em aves silvestres e ou de subsistência não comprometem o status do Brasil como país livre de IAAP e não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

*Com informações do Estadão Conteúdo