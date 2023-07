Robson Conceição tem carro arrombado e material de treino furtado em Salvador

Pugilista relatou que diversos objetos materiais foram levados; ele relatou o episódio em seu Instagram

Repodução/Instagram/@robson60 Robson Conceição mostrou o vidro quebrado



O boxeador e campeão olímpico Robson Conceição foi assaltado nesta terça-feira, 25, em Salvador, na Bahia. O carro do lutador foi arrombado e materiais de treinos foram furtados, junto com objetos pessoais. O caso ocorreu enquanto ele fazia fisioterapia. Ele postou um vídeo no story do seu Instagram e comentou sobre o episódio. “Salve, salve, galera. Daí você vem na fisioterapia, larga o carro aqui na rua e olha: quebraram o carro. Quebraram o vidro e levaram minha bolsa com os materiais do treino”, falou o boxeador. O pugilista celebrou o fato dos não terem levado sua carteira. “O cara estava com pressa, mas levou meus óculos. Eram três. Não estão aqui”, disse, se mostrando aliviado por ter encontrado sua pochete. Entretanto, ele criticou a falta de policiamento no local. “Os caras aqui na Pituba estão barril. Fazer o quê? Vamos treinar, o foco continua. Melhor rir do que chorar, né”, continuou. Ele mostrou o vidro seu carro e disse que acionaria o seguro. Pouco tempo depois, percebeu que havia perdido outros itens. A forração também foi destruída.