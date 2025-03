Alagamento interrompe parte da linha 7-Rubi, da CPTM

Trens da linha 8-Diamante e a linha 9-Esmeralda também apresentam maior intervalo por conta de ações de manutenção pré-programadas

A linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) opera de forma parcial na tarde deste domingo (23), devido a alagamento na via. De acordo com a companhia, os trens não estão circulando entre as estações Botujuru e Jundiaí. A linha 10-Turquesa funciona com velocidade reduzida. Os trens estão circulando com intervalo médio de 40 minutos entre as estações Rio Grande da Serra e Mauá e de 20 minutos entre as estações Vila Aurora e Francisco Morato. Segundo a empresa, a operação está mais lenta devido a obras de modernização.

Os trens da linha 8-Diamante e a linha 9-Esmeralda também apresentam maior intervalo neste domingo por conta de ações de manutenção pré-programadas. No Metrô, todas as linhas registram operação normal. Cidade inteira em estado de atenção para alagamentos. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo afirma que todas as regiões da cidade estão em estado de atenção para alagamentos.

“Na Capital paulista, a chuva por enquanto é moderada na zona norte, entre os bairros de Taipas, Cachoeirinha e Horto Florestal. O deslocamento das instabilidades é de norte para sul, e portanto, deve atingir toda a Capital paulista nas próximas horas. Há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento”, diz o CGE.

De acordo com o banco de dados meteorológicos do centro de monitoramento, o acumulado pluviométrico de março era de 63,8mm na manhã deste domingo, o equivalente a 36% dos 177,1mm esperados para o mês.

