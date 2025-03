Defesa Civil alerta para risco de tempestades severas em São Paulo neste domingo

Desde o início de março, a cidade registrou um total médio de 63,8 mm de precipitação, o que corresponde a 36% do volume esperado para todo o mês

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Às 15h29, a Enel São Paulo reportou que cerca de 24.938 imóveis estavam sem fornecimento de energia elétrica



O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo emitiu um alerta de atenção para a possibilidade de alagamentos neste domingo, 23 de março. A Defesa Civil também divulgou um aviso severo de tempestade, especialmente para as áreas sul, oeste e central da cidade. Municípios vizinhos, como Várzea Paulista, Jarinu e Campo Limpo Paulista, estão enfrentando chuvas moderadas a fortes.

Na capital paulista, a zona norte está experimentando chuvas de intensidade moderada, com risco de alagamentos e ventos fortes. Desde o início de março, a cidade registrou um total médio de 63,8 mm de precipitação, o que corresponde a 36% do volume esperado para todo o mês.

Às 15h29, a Enel São Paulo reportou que cerca de 24.938 imóveis estavam sem fornecimento de energia elétrica, sendo Osasco a localidade mais impactada, com 15.685 residências afetadas pela falta de luz. A situação tem gerado preocupação entre os moradores da região.

As previsões climáticas para a última semana de março indicam a presença de sol entre nuvens, com um clima abafado e a possibilidade de chuvas intensas no período da tarde e início da noite. Para a segunda-feira (24), a expectativa é de sol, com variação de nuvens e pancadas de chuva esparsas. Já na terça-feira, 25, a combinação de calor e brisa marítima pode resultar em chuvas isoladas durante a tarde.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias