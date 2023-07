Alarme de evacuação da Braskem toca por engano e assusta moradores em Maceió

Aviso sonoro falava em vazamento químico e pedia para a população deixar a região; empresa explicou que o aviso sonoro disparou após falha técnica de comunicação

Divulgação/Instagram/@MaceioOrdinario Moradores se assustaram com alarme de evacuação em Maceió



Moradores dos bairros Pontal da Barra e Trapiche, em Maceió, capital de Alagoas, levaram um susto na manhã desta quarta-feira, 5. Isto porque um alarme de evacuação da Braskem foi acionado por engano. O aviso sonoro falava em vazamento químico e pedia para os moradores deixarem a região. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostram os moradores nas ruas bastante assutados com a situação. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado. Procurada, a empresa informou que o alarme disparou após uma falha técnica de comunicação. A empresa esclareceu que todas as quartas-feiras, às 10h, realiza testes no alarme. Ainda segundo a Braskem, o problema foi identificado e uma nova comunicação foi realizada, informando que a unidade industrial opera normalmente. Na sequência, a Braskem reforçou entrou em contato com as comunidades, por meio do Conselho Consultivo Comunitário (CCC), para informá-los do equívoco”. A unidade localizada no Pontal da Barra está operando normalmente. Por fim, a empresa disse que “reafirma seu compromisso com a segurança das pessoas e comunidades no entorno de suas operações”. Veja o vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maceió Ordinário (@maceiordinario)

Leia a nota da Braskem na íntegra:

“A Braskem informa que sua unidade no Pontal da Barra está operando normalmente. Hoje, durante o teste de alarme que é realizado todas as quartas-feiras às 10 horas da manhã, ocorreu uma falha técnica de comunicação. O problema foi identificado e uma nova comunicação foi realizada, informando que a unidade industrial opera normalmente. Também foi reforçada a comunicação nos grupos do APELL (Alerta e Preparação das Comunidades para Emergências Locais), no Conselho Consultivo Comunitário e para as lideranças comunitárias. A Braskem prontamente iniciou o processo de investigação da falha e manterá a comunidade devidamente informada. A empresa reafirma seu compromisso com a segurança das pessoas e comunidades no entorno de suas operações“.