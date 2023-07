Polícia de SP apreende 93,6 toneladas de entorpecentes em cinco meses e aumenta em 15% a eficácia no combate às drogas

Ações contam com auxílio do 5º Batalhão de Choque; prisões, apreensões de armas e veículos recuperados também tiveram alta

Leonardo Benassatto/Futura Press/Folhapress Os bons números revelam que o se deve à integração entre sistemas de monitoramento dos municípios com a Secretaria da Segurança Pública



Nos cinco primeiros meses deste ano, a polícia de São Paulo apreendeu 93,6 toneladas de drogas no Estado. O montante representa um aumento 14,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado mais expressivo ocorreu em maio, quando as apreensões diárias ultrapassaram a marca de uma tonelada de entorpecentes, o que equivale a uma alta de 158% na comparação ao mesmo mês do ano passado, quando foram apreendidas 15,4 toneladas. Segundo o secretaria estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, o combate ao tráfico de drogas é prioridade da pasta, pois, segundo ele, é preciso dar prejuízo ao crime organizado para deixar de ser compensatório aos infratores. “Combater o tráfico de drogas é atacar a raiz da cadeia ilícita, ou seja, evitar diversos outros crimes que derivam das drogas”, afirma.

Além dos entorpecentes, os dados de prisões e apreensões de suspeitos também subiram. De janeiro a maio, foram 79.846 pessoas presas ou apreendidas em todo o Estado, contra 72.746 no mesmo período de 2022, uma alta de 9,8%. Em relação às apreensões de armas, o crescimento foi de 10,2% no acumulado de 2023 em comparação com 2022: 4.658 apreensões contra 4.225. Além disso, foi possível prender, desde janeiro, mais de 10 mil foragidos da Justiça. Já na parte dos veículos, as forças policiais recuperaram 19.264 veículos até maio, 12% a mais do que em 2022. Parte desse aumento se deve à integração entre sistemas de monitoramento dos municípios com a Secretaria da Segurança Pública.