Hospital Albert Einstein confirma mais 16 casos de coronavírus em SP

Casos de coronavírus em São Paulo aumentaram



O Hospital Albert Einstein confirmou 16 novos casos de coronavírus na cidade de São Paulo, nesta quarta-feira (11). A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Com as novas confirmações, o número de casos no Brasil subiu para 68. Em São Paulo, são 46. A informação ainda não foi anunciada pelo Ministério da Saúde, que, na tarde desta quarta, afirmou que o país tinha 52 pessoas infectadas.

Segundo o hospital, pelo menos 38 pessoas testaram positivo para o coronavírus no Einstein desde o começo da pandemia. Só nesta quarta-feira, a unidade de saúde fez 492 testes para a doença.

De acordo com dados oficiais, já são mais de 125 mil casos de coronavírus em todo o mundo, sendo 80 mil na China e 12 mil na Itália. Ao todo, 4.615 pessoas já morreram em decorrência da doença, mais de 3 mil só na China.