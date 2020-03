Bahia confirma terceiro caso de contaminação por coronavírus

Até o começo da tarde desta quarta-feira (11), o Estado tinha dois casos confirmados do Covid-19

EFE/José Jácome Coronavírus infecta mais uma pessoa na Bahia



O governo do Estado da Bahia confirmou nesta quarta-feira (11) o terceiro caso de contaminação por coronavírus.

Trata-se de uma mulher de 68 anos da cidade de Feira de Santana. Segundo nota emitida pela Secretaria de Saúde da Bahia, a paciente “teve contato domiciliar com a segunda paciente do Estado com Covid-19, quando ainda estava assintomática”.

No relatório divulgado na tarde desta quarta pelo Ministério da Saúde, a Bahia registrava somente dois casos de coronavírus – com total de 52 pacientes positivos para o vírus.

Até o início da noite, no entanto, o Hospital Albert Einstein informou que 16 novos casos foram confirmados em São Paulo, que somados ao novo caso na Bahia, totalizam 69 pessoas infectados pelo Covid-19 em todo Brasil.

O governo baiano informa que este terceiro caso confirmado é o segundo de transmissão local, ou seja, o vírus é considerado circulante no Estado.

*Com informações do Estadão Conteúdo