Alckmin e Haddad lideram disputa pelo governo de São Paulo, diz pesquisa

Levantamento do Datafolha mostra 26% das intenções de voto para o ex-governador e 17% para o petista

Montagem sobre fotos de Charles Sholl/Estadão Conteúdo e Ananda Migliano/Estadão Conteúdo Ex-governador, GeraldoAlckmin, e ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad (PT), lideram disputa pelo governo de São Paulo



O ex-governador, Geraldo Alckmin (PSDB), e o ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad (PT), lideram a corrida pelo governo de São Paulo em 2022. Segundo levantamento do Datafolha, Alckmin aparece com 26% das intenções de voto, contra 17% do petista. Márcio França (PSB), que assumiu o governo para Alckmin disputar a presidência da República, em 2018, conta com 15% dos votos. Guilherme Boulos (PSOL) aparece em quarto lugar, com 11%. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (sem partido), conta com 4% das intenções, o mesmo número de Arthur do Val (Patriota), conhecido pelo canal de Youtube Mamãe Falei. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub (sem partido) e o deputado federal Vinicius Poit (Novo), somam 1% dos votos cada. Eleitores que afirmaram não votar em nenhum dos candidatos, que vão votar em branco ou anular corresponderam a 17% dos entrevistados.

Em um cenário sem a presença de Alckmin e com o atual vice-governador Rodrigo Garcia como candidato do PSDB, Haddad assume a liderança com 23% da preferência dos entrevistados. França soma 19% das intenções, e Boulos vai a 13%. Freitas assume a quarta colocação com 6% dos votos. Garcia aparece com 5%, mesmo índice de Arthur do Val. Weintraub soma 2% dos votos, e Poit fica com 1%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos aparecem com 22% das intenções. O levantamento foi feito entre a segunda, 13, e quarta-feira, 15, com 2.034 pessoas de 16 anos ou mais em 70 cidades do Estado de São Paulo. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.