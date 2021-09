Brasil ultrapassa marca de 590 mil mortos por Covid-19

Na lista de estados com mais óbitos estão São Paulo (148.079), Rio de Janeiro (64.843), Minas Gerais (54.023) e Paraná (38.407)

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/04/2021 O Brasil ultrapassou a marca de 590 mil mortos em decorrência da Covid-19



O Brasil ultrapassou a triste marca de 590 mil mortes em decorrência da Covid-19. Neste sábado, 18, o Ministério da Saúde registrou 935 óbitos nas últimas 24 horas, chegando a um total de 590.508. Já o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 21.230.325. Na nova atualização, foram confirmados pelas autoridades sanitárias 150.106 novos casos no país. O balanço é produzido a partir de informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde. Na lista de estados com mais mortes estão São Paulo (148.079), Rio de Janeiro (64.843), Minas Gerais (54.023) e Paraná (38.407). As unidades da com menos óbitos são Acre (1.817), Amapá (1.969), Roraima (1.987) e Tocantins (3.735).

De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, 220,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no país, sendo 141,2 milhões de primeiras doses e 79,3 milhões de segundas doses ou doses únicas. Ainda segundo a pasta, foram distribuídas, até o momento, 267,6 milhões de doses aos estados e ao Distrito Federal. Desse total, 259,4 milhões já foram entregues e 8,2 milhões estão em processo de distribuição.