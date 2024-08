Alckmin relembra negociação para libertação de Silvio Santos durante sequestro

Em entrevista ao Jornal da Manhã, cice-presidente, que na época era governador de São Paulo, participou das negociações para a libertação do apresentador, que foi feito refém pelo sequestrador Fernando Dutra Pinto

Reprodução/Jovem Pan News Geraldo Alckmin concede entrevista ao Jornal da Manhã por telefone



O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) participou de uma entrevista no Jornal da Manhã para falar sobre o legado de Silvio Santos, destacando a importância do apresentador para a comunicação no Brasil. Alckmin ressaltou o bom humor e a empatia de Silvio, que alegrava os domingos das famílias brasileiras com seu programa. Ele também mencionou a trajetória do apresentador, que começou como vendedor no Rio de Janeiro e construiu um império de comunicação. Durante a entrevista, Alckmin relembrou o sequestro da filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel, em 2001. O vice-presidente, que na época era governador de São Paulo, participou das negociações para a libertação do apresentador, que foi feito refém pelo sequestrador Fernando Dutra Pinto. Alckmin contou que, após horas de impasse, decidiu ir pessoalmente à casa do apresentador, o que resultou na rendição do sequestrador e na libertação de Silvio Santos. Ele destacou o bom humor do apresentador mesmo em momentos de tensão e a gratidão expressa por ele em entrevistas posteriores.

Alckmin também compartilhou uma lembrança pessoal de sua juventude, quando participou do programa “Cidade Contra Cidade”, apresentado por Silvio Santos na década de 1970. Na época, Alckmin era prefeito de Pindamonhangaba e sua cidade venceu a competição três vezes, ganhando ambulâncias para a Santa Casa local. Ele elogiou a habilidade de Silvio Santos como animador de auditório e sua capacidade de deixar as pessoas à vontade. Alckmin aproveiou a oportunidade para reiterar a importância de Silvio Santos na vida dos brasileiros e como sua trajetória serve de inspiração para muitos. O vice-presidente finalizou destacando que o legado de Silvio Santos vai muito além da televisão, sendo um exemplo de perseverança e sucesso.