Alcolumbre: comissão trabalhará com dados da Covid-19 fornecidos pelos estados

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou nesta segunda-feira (8) que a Comissão Mista para acompanhamento da Covid-19 no Brasil deverá “trabalhar com os dados da pandemia fornecidos pelos estados e pelo Distrito Federal”.

A comissão, formada por deputados e senadores, monitora a execução das medidas relacionadas à pandemia. “É papel do Parlamento buscar a transparência em um momento tão difícil para todos”, escreveu o senador no Twitter.

O anúncio acontece após o Ministério da Saúde alterar a forma de divulgação dos dados da Covid-19, mostrando apenas os casos e mortes nas últimas 24h, omitindo o total. O boletim diário também passou a ser divulgado após as 22h.

Mais cedo, os senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) sugeriram que o Congresso Nacional fizesse uma contagem paralela dos dados do novo coronavírus. No Twitter, Braga afirmou que a “transparência nas informações públicas é dever do Estado e direito de cada cidadão”.

Ainda nesta segunda, o Ministério da Saúde anunciou a criação de uma nova plataforma para publicidade dos dados sobre a pandemia.