Alcolumbre diz que entrou em contato com Moro para garantir segurança de Cid Gomes

Senador foi baleado durante uma manifestação nesta tarde em Sobral, no Ceará

Reprodução Ele tentou invadir um batalhão da PM dirigindo uma retroescavadeira



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou nesta quarta-feira (19), por meio de nota, que “acompanha com preocupação os desdobramentos do ocorrido com o senador Cid Gomes (PDT)”, que foi baleado nesta tarde em Sobral, no Ceará.

“Entrei em contato com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e com o governador do Ceará, Camilo Santana, para obter informações e garantir a segurança do parlamentar”, disse Alcolumbre.

Cid Gomes foi a Sobral participar de um protesto contra a greve da Polícia Militar do Ceará, deflagrada hoje. Ele tentou invadir um batalhão da PM dirigindo uma retroescavadeira.