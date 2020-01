Alcolumbre: É inadmissível termos representantes com esse tipo de pensamento

Roberto Vazquez/Estadão Conteúdo Davi Alcolumbre está interior do Amapá, em Ariri, participando da retomada do programa "Luz para Todos"



O presidente do Senado Federal e do Congresso, Davi Alcolumbre, manifestou, através do Twitter, repúdio à atitude de Roberto Alvim. “Como primeiro presidente judeu do Congresso Nacional, manifesto veementemente meu total repúdio a essa atitude e peço seu afastamento imediato do cargo.”

Alcolumbre se refere ao vídeo em que o secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim, cita frase de Joseph Goebbels — ministro nazista de Adolf Hitler. Ele chamou o pronunciamento de “acintoso, descabido e infeliz”.

“É inadmissível termos representantes com esse tipo de pensamento. E, pior ainda: que se valha do cargo que ocupa para explicitar simpatia pela ideologia nazista e, absurdo dos absurdos, repita ideias do ministro da Informação de Adolf Hitler, que infligiu o maior flagelo à humanidade.”