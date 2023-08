Alesp aprova projeto de educação financeira nas escolas de São Paulo

Autor da proposta é o deputado estadual Guto Zacarias (Novo), vice-líder do governo Tarcísio na Alesp

Divulgação/ Alesp/Rodrigo Romeo Deputado estadual Guto Zacarias, autor do Projeto de Lei "Programa Jovem Paulista"



A fim de promover uma formação que possibilite uma vida financeira estável aos estudantes do Estado, a Alesp aprovou em plenário nesta terça-feira, 8, o Projeto de Lei que institui o “Programa Jovem Paulista”, que promove aulas de fundamentos de finanças e de empreendedorismo nas escolas do ensino médio estaduais de São Paulo. De autoria do deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil), a iniciativa prevê aulas sobre sobre economia, tributos, planejamento financeiro, investimentos, política de juros, entre outros temas relevantes. Além disso, o PL institui formação para os professores da rede pública de ensino estadual a fim de devidamente capacitá-los para ministrar as novas disciplinas. “Milhares de pessoas se endividam porque sequer sabem administrar seu patrimônio. Com o Jovem Paulista, pretendemos mudar essa realidade”, afirma o deputado estadual Guto Zacarias.