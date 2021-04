Alfredo Bosi, membro da Academia Brasileira de Letras e professor da USP, morre de Covid-19

Segundo a Academia Brasileira de Letras, Bosi foi vítima de uma pneumonia associada à Covid-19; por causa da pandemia, família não fará velório

Julio Alcântara/Estadão Conteúdo/12.11.1992 Bosi foi professor da USP e membro da Academia Brasileira de Letras



O professor aposentado da Universidade de São Paulo, crítico literário e membro da Academia Brasileira de Letras Alfredo Bosi morreu na manhã desta quarta-feira, 7, aos 84 anos, com uma pneumonia associada à Covid-19. Ele ocupava a cadeira de nº 12 da ABL desde 2003 e deixa dois filhos: a professora Viviana Bosi e José Alfredo Bosi. Por causa da pandemia, a família não fará velório. “Bosi: um homem de profunda erudição, humanista inconteste, um homem que estudou o Renascimento e que o representou. Realizou uma abordagem nova da cultura do Brasil. Dialética da colonização é um clássico desde o nascedouro”, afirmou o presidente da Academia, Marco Lucchesi, em nota divulgada pela ABL.

Bosi era descendente de italianos e se formou na Universidade de São Paulo em 1960. Após sua graduação, ele estudou por um ano na Itália e assumiu os cursos de língua e literatura italiana da instituição de ensino ao voltar para o Brasil. O acadêmico passou a ensinar literatura brasileira na USP em 1970, trabalhou como vice-diretor e diretor do Instituto de Estudos Avançados e coordenou uma série de comissões na instituição. Ele era casado com a professora Élcia Bosi, psicóloga e idealizadora do programa Universidade Aberta à Terceira Idade que morreu no ano de 2017