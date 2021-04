Marido de Paulo Gustavo diz que ator precisou de transfusão de sangue e pede doações

Thales Bretas explicou que o artista precisou de ‘algumas bolsas de sangue’ por causa da ECMO

Reprodução/Instagram/paulogustavo31/16.03.2021 Marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas pede para seguidores doarem sangue



O médico Thales Bretas, casado com o ator Paulo Gustavo, contou que o marido precisou fazer uma transfusão de sangue. A estrela do filme e espetáculo “Minha Mãe é Uma Peça” está internado desde o dia 13 de março com Covid-19 em um hospital do Rio de Janeiro. Para auxiliar na sua respiração, o artista foi submetido a uma terapia de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), que atua como um pulmão artificial. “Nosso amado Paulo Gustavo segue melhorando aos pouquinhos. O caminho é longo e tortuoso, às vezes encontramos umas pedras, mas o destino final certamente é a cura! Sabemos que, por causa da ECMO ele tem que ficar anticoagulado, perde um pouco de sangue e, por isso, precisou tomar algumas bolsas de sangue”, explicou.

Thales aproveitou o desabafo para incentivar a doação de sangue nesse período de isolamento social. “Assim como ele [Paulo Gustavo], certamente milhares de pessoas estão precisando de sangue nos hospitais e a pandemia tem dificultado as doações pelo medo de sair e se expor, mas os bancos de sangue estão tomando as medidas de cuidado necessárias! E o Brasil e o mundo estão precisando muito de doações e isso não pode esperar”, escreveu o médico, que deixou claro que não está pedindo doação especificamente para o marido, mas para repor o banco de sangue. “Se você não mora no Rio, doe mesmo assim na sua cidade! Todo o brasil precisa de doações e a sua vai fazer diferença. Desde já agradeço muito as orações e as energias positivas. Sigamos firmes esperando meu amor voltar para os nossos lares”, finalizou.