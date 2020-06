Allan dos Santos exalta manifestação pró-Bolsonaro: ‘A liberdade de imprensa está em jogo’

Reprodução Allan dos Santos falou à Jovem Pan neste domingo (21)



Allan dos Santos, do site pró-Jair Bolsonaro Terça Livre, em entrevista à Jovem Pan neste domingo (21), falou sobre manifestação de apoio ao governo que aconteceu em Brasília. “A importância do ato de hoje é mostrar que a população não se intimida com atos antidemocráticos como tem feito o Alexandre de Moraes”, afirmou Santos. O jornalista foi um dos alvos de ação do inquérito contra fake news do STF.

“Não adianta ficar rasgando a Constituição e rasgando o devido processo legal (…) A própria PGR deixou claro que as pessoas presas não têm nada a ver com a Lei de Segurança Nacional, vai para a primeira instância e é assim que tem que ser”, completou Allan.

Segundo o jornalista, “a liberdade de imprensa está em jogo”. “Querem vencer as fake news no debate? escrevam livros, ganhem audiência, mas não usem o STF”, criticou.