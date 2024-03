Aluno de Medicina é preso no Pará suspeito de fazer Enem para candidatos e conseguir aprovação

Estudante é suspeito de fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no lugar de, pelo menos, outros dois candidatos

Reprodução Instagram André Rodrigues Ataíde, aluno de Medicina da UEPA, foi preso sob suspeita de fraudar o Enem



Um estudante de Medicina da Universidade do Estado do Pará (UEPA), do campus de Marabá, foi preso de forma preventiva na sexta-feira (29), sob a suspeita de fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no lugar de, pelo menos, outros dois candidatos. A fraude funcionou e os estudantes que não fizeram o vestibular acabaram sendo aprovados em Medicina na mesma UEPA. De acordo com a PF, as assinaturas nos cartões de resposta e as redações não foram produzidas pelos estudantes inscritos no Enem. Quem fez a prova no lugar dos candidatos, segundo as investigações, foi André Rodrigues Ataíde, aluno de Medicina da UEPA, que teve um rendimento necessário para a aprovação dos vestibulandos. A hipótese é que Ataíde tenha usado documentos falsos para driblar a fiscalização. A fraude foi praticada em 2022 e 2023, mas a Polícia Federal apura se o esquema não funcionou em outras edições do Enem e se outros candidatos também não foram aprovados no vestibular pela mesma estratégia criminosa. Os estudantes que ingressaram na UEPA com a ajuda de Ataíde, que não tiveram a identidade revelada, estão sendo investigados.

Em nota, a Universidade do Estado do Pará afirma que os três alunos foram suspensos para garantir a “transparência da apuração”, e diz que “realiza um processo disciplinar interno sobre o caso”. André Ataíde teve prisão preventiva decretada por falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato, e a sua captura foi parte operação Passe Livre, deflagrada pela Polícia Federal em 16 de fevereiro deste ano. Na ocasião, a PF realizou três mandados de busca e apreensão, mas não efetuou prisões. Os agentes chegaram a procurá-lo em casa, na cidade de Marabá, na última quarta-feira, 27, mas não o encontraram. O estudante de Medicina foi localizado nesta sexta na casa de outros familiares, em Belém, e teve a prisão efetuada. A defesa do estudante afirma que vai pedir pela revogação da prisão por entender que a liberdade do estudante não prejudica as investigações. “André não estava foragido, e o motivo dele ser encontrado na casa de familiares, em Belém, se dava em razão do feriado da Semana Santa e de um tratamento médico que o estudante vem realizando na capital paraense”, disse o advogado Diego Adriano Freires, em nota. “A defesa ainda analisará tudo que foi anexado aos autos, a partir do franqueamento e vista da íntegra da decisão que ensejou a prisão do estudante”, completou.

*Com informações de Estadão Conteúdo