Aluno tenta entrar armado em escola de Santo André

Funcionária da escola estranhou o comportamento do estudante e impediu sua entrada na unidade

Reprodução/Google Street View Estudante foi abordado na entrada da Escola Estadual Nelson Pizzotti Mendes, em Santo André



Um estudante tentou entrar armado na Escola Estadual Nelson Pizzotti Mendes, em Santo André, no ABC Paulista. De acordo com informações da Secretaria de Educação de São Paulo (Seduc-SP), o aluno foi impedido de entrar na unidade por uma funcionária que controlava a entrada dos estudantes na escola. Ela estranhou o comportamento do garoto e o abordou. Segundo a pasta, a Polícia Militar (PM) e os pais do estudantes foram chamados para a unidade. De acordo com o órgão, todas as medidas visando a segurança da comunidade escolar foram tomadas e aulas ocorreram normalmente. A pasta reforçou ainda que a Diretoria de Ensino de Santo André e a escola estão à disposição para prestar esclarecimentos. O caso foi encaminhado ao 6º Distrito Policial de Santo André e também está sendo registrado na Plataforma Conviva (Placon).

O caso ocorre um dia depois de um estudante invadir a Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona sul de São Paulo. Com uma faca, ele golpeou professores e estudantes da unidade de ensino. A professora Elizabete Terreiro, 71, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras cinco pessoas, entre professores e alunos, ficarem feridas. O agressor foi apreendido pela Polícia Militar (PM). Ele cursava o 8º ano na unidade de ensino e antecipou o ataque pelas redes sociais.