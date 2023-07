Alvo de operação da PF, Pablo Marçal diz ser um ‘perseguido político’

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 04/08/2022 Pablo Marçal lutou para concorrer ao Palácio do Planalto pelo PROS e foi eleito deputado federal



Depois de ser alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 5, na Grande São Paulo, o empresário e coach Pablo Marçal alegou ser alvo de “perseguição política” e disse que “nenhuma irregularidade” será constatada pela Operação Ciclo Fechado. Marçal relatou que teve um celular e um notebook apreendidos durante as buscas em sete endereços – seus, de seu sócio e de um advogado. Segundo a PF, doações milionárias teriam sido feitas por Marçal e um sócio a campanhas eleitorais e, depois, valores teriam sido remetidos às suas empresas. A operação investiga os crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de dinheiro. Marçal foi pré-candidato do PROS à Presidência da República em 2022, mas acabou sendo obrigado a retirar a candidatura após problemas internos no partido e concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados. Mais tarde, teve a candidatura ao Legislativo indeferida devido à desaprovação das contas de campanha pela Justiça Eleitoral.

Leia a nota divulgada por Pablo Marçal:

“Agora, oficialmente sou declarado um perseguido político no Brasil. Cancelaram a minha candidatura a presidente em 2022 de forma equivocada e roubaram a minha eleição legítima com quase 250 mil votos para deputado federal por São Paulo.

Não fui acordado pela PF hoje, porque às 03:45 eu já estava acordado colocando pressão no sol. Fizeram busca e apreensão na minha casa com este documento e não acharam nenhuma irregularidade. Fizeram buscas em 7 endereços (3 empresas, 2 sócios, 1 advogado e levaram apenas celular e notebook, como de praxe).

Trata-se de uma investigação ELEITORAL sobre as doações lícitas, que movimentamos para usar as aeronaves e veículos de propriedade empresarial do grupo societário que faço parte com o escopo eleitoral.

Quero ressaltar que a perseguição política engendrada contra a minha pessoa é fruto do pacote que todos estão sofrendo por terem apoiado o presidente Bolsonaro.

Claramente existe uma tentativa de silenciar as vozes daqueles que defendem a liberdade nessa nação. Coloco tudo à disposição e acredito que a Justiça eleitoral usará da firmeza da lei para cessar essa revolta instaurada sobre mim.

Reforço meu compromisso com o povo de defender essa nação.

Hoje, às 20h, farei um pronunciamento oficial sobre isso numa live.

Peço a sabedoria de todos pra comentar nas postagens a nossa indignação com o que o Brasil está virando.”