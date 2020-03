Ambev vai distribuir 500 mil unidades de álcool em gel para hospitais

As instituições serão da rede pública, nos estados de SP, RJ e DF, onde há o maior número de casos confirmados

Reprodução O álcool será o advindo do processo cervejeiro e da produção da Brahma 0.0, cerveja sem álcool



A Ambev anunciou nesta terça-feira (17) que vai produzir 500 mil unidades de álcool em gel para distribuir a hospitais da rede pública nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, onde há maior número de casos confirmados do novo coronavírus. Cada unidade de saúde receberá 5 mil frascos.

A companhia vai utilizar a linha da cervejaria em Piraí, no Rio de Janeiro, para produzir etanol e 500 mil embalagens. “Considerando que uma das restrições para a reposição do produto no mercado é a embalagem para envase, a Ambev disponibilizará o álcool em gel em garrafas PET como as utilizadas para suas bebidas, que hoje não estão em falta”, explica.

O álcool será o advindo do processo cervejeiro e da produção da Brahma 0.0, cerveja sem álcool da companhia. A logística de entrega nas três unidades da federação também será feita pela Ambev.

O Ministério da Saúde afirmou hoje que passou para 290 o número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil. Os suspeitos saltaram para 8.819, o que representa uma alta de quase 4 mil em relação ao último boletim.

* Com informações do Estadão Conteúdo