Amigo de condutor do Porsche sai da UTI e deve prestar depoimento

Hospitalizado após o acidente, Rocha chegou a ser entubado e ficar em coma; passageiro teve quatro costelas quebradas e precisou ter o baço retirado

Divulgação/Polícia Civil de SP estudante Marcus Vinicius Rocha, de 22 anos, que estava no banco do passageiro do Porsche que bateu no Renault Sandero, matando o motorista por aplicativo



O estudante Marcus Vinicius Rocha, de 22 anos, que estava no banco do passageiro do Porsche conduzido pelo empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24, apresentou melhora no seu quadro de saúde e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no hospital onde está internado, em São Paulo. De acordo com o advogado do jovem, Roberto Soares Lourenço, Rocha foi transferido para um quarto do hospital na última terça-feira (9), e se encontra lúcido e consciente. “Eu pude conversar com o Marcus, ele disse que lembra de tudo (do acidente) e que está à disposição das autoridades para prestar depoimento”, disse o defensor.

Rocha está hospitalizado em uma unidade do Hospital São Luiz desde o acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, na madrugada do dia 31 de março, na zona leste da capital paulista. Ele estava como carona do amigo, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, que bateu o Porsche que conduzia contra o Renault Sandero de Viana, na Avenida Salim Farah Maluf, zona leste de São Paulo. A vítima estava trabalhando como motorista de aplicativo no momento da batida. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu por traumatismos múltiplos momentos depois do acidente. Rocha também foi hospitalizado por conta da colisão, chegou a ser entubado e ficar em coma. Ele teve quatro costelas quebradas e precisou ter o baço retirado. Em outro procedimento cirúrgico, realizado na última segunda, o jovem colocou drenos na altura do pulmão para retirar o excesso de água na região da pleura, que se acumulou. "Ele ainda está com os drenos, que devem ser retirados nos próximos dias", disse Lourenço. "O Marcus Vinícius responde bem ao tratamento, está bem, e deve receber alta na próxima semana", afirmou o advogado. Não há uma data prevista para o depoimento de Rocha sobre o acidente.

