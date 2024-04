Namorada de motorista de Porsche nega que ele tenha bebido antes de acidente

Testemunhas que presenciaram a colisão disseram que o empresário apresentava sinais de embriaguez, como a voz arrastada, estava cambaleando e não sabia dizer o que estava acontecendo

Reprodução/Jovem Pan News Conforme o depoimento da namorada, ele não estava alterado quando assumiu o volante



A namorada de Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche que matou um motorista de aplicativo no dia 31 de março, na zona leste de São Paulo, negou que ele tenha ingerido bebida alcoólica antes do acidente. A declaração foi dada na delegacia que investiga o caso, nesta terça-feira (9). Os policiais do 30º Distrito Policial, do Tatuapé, buscam saber o motivo da discussão entre os namorados na saída de uma casa de pôquer. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento da suposta briga. Em um depoimento de quase duas horas, a jovem afirmou que a discussão não aconteceu por ele estar alterado, como disse em depoimento uma amiga que estava com os dois. Segundo ela, os dois brigaram porque Fernando tinha gastado muito dinheiro no jogo de cartas.

As testemunhas que presenciaram a colisão disseram que o motorista do Porsche apresentava sinais de embriaguez, como a voz lenta e arrastada, estava cambaleando e não sabia dizer o que estava acontecendo. Na saída do local, na Avenida Salim Farah Maluf, Fernando fez uma ultrapassagem, perdeu o controle do veículo e atingiu o carro de Ornaldo da Silva Viana, motorista de aplicativo de 52 anos. Com a ajuda da mãe, o dono do carro de luxo fugiu do local do acidente e não fez o teste do bafômetro.

Ornaldo foi socorrido, mas morreu no hospital. Marcus Vinicius Machado Rocha, que estava no banco do passageiro do Porsche, ficou ferido e continua internado na UTI do Hospital São Luiz Anália. Fernando foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga do local do acidente. A Justiça negou dois pedidos de prisão preventiva contra o empresário, mas estabeleceu uma série de medidas cautelares a ele. Além de pagar R$ 500 mil de fiança, o motorista está proibido de dirigir e de deixar o Brasil.