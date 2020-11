Amizade Brasil-Argentina: Bolsonaro conversa pela primeira com Alberto Fernandez

José Sarney estava presente em comemoração à data, que surgiu após encontro entre ele e o ex-presidente argentino Raúl Alfonsín, em Foz de Iguaçu, há 35 anos

Divulgação/Casa Rosada É o primeiro encontro entre Jair Bolsonaro e Alberto Fernandez desde a eleição presidencial na Argentina, em outubro de 2019



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conversou nesta segunda-feira, 30, com presidente da Argentina, Alberto Fernandez. O encontro marca o dia da Amizade Brasil-Argentina e a primeira conversa entre os mandatários desde a eleição de Fernandez, em 27 de outubro de 2019. A relação entre os dois é baseada em uma série de acusações. Bolsonaro torcia abertamente para a reeleição de Maurício Macri, opositor de Fernandez. O apoio a Macri se intensificou após visita do atual presidente argentino, na época candidato, a Lula, enquanto o petista ainda estava preso em Curitiba. O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, esteve presente mediando a conversa. Do lado argentino, além de Scioli e Fernandez, também esteve presente o ministro das Relações Exteriores e Comércio Internacional e Culto, Felipe Sola. Do lado brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o secretário Especial de Assuntos Estratégicos, Flávio Viana Rocha, e o ex-presidente do Brasil José Sarney.

Sarney estava presente em comemoração à data, que surgiu após um encontro entre ele e o ex-presidente argentino Raúl Alfonsín, em Foz de Iguaçu, há 35 anos. O encontro entre os representantes foi virtual, cada um estava em seu país. Segundo comunicado da Casa Rosada, Fernandez pediu para deixar “as diferenças do passado e enfrentar o futuro com as ferramentas que funcionam bem entre nós (Brasil e Argentina)” para “realçar todos os pontos de concordância”. “Estou realizando esta reunião para dar o impulso de que o Mercosul precisa e é imperativo que Brasil e Argentina o façam juntos”, afirmou o chefe de Estado da Argentina. Ele também mostrou preocupação com o meio-ambiente e a situação da Amazônia no Brasil. “Continuamos a progredir em matéria de segurança e das Forças Armadas e temos que trabalhar juntos na questão ambiental, que é um assunto que nos preocupa muito. Devemos fazer um acordo de preservação”, reforçou. “Temos oportunidades em desenvolvimento para fornecer gás à Argentina e ao Brasil”.

Bolsonaro respondeu às propostas de Fernandez. “Nossas forças armadas têm uma integração excelente. Fortaleceremos nossa integração nas indústrias de defesa e avançaremos no combate ao narcotráfico e ao crime transnacional”, garantiu. O presidente brasileiro também comentou sobre o Mercosul. “O Mercosul é o nosso principal pilar de integração, mas precisamos gerar mecanismos mais ágeis e menos burocráticos”, disse. Bolsonaro também lembrou que os países tem áreas de interesse comum, como o turismo. O governo brasileiro ainda não publicou nota sobre o encontro. A reunião não consta na agenda oficial do presidente Bolsonaro.