Nova nuvem de gafanhotos se aproxima do Brasil, alerta governo argentino

O governo da Argentina alertou para uma nova nuvem de gafanhotos que se aproxima de cidades do Rio Grande do Sul. Na última sexta-feira, 27, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa), órgão do governo argentino, relatou a presença dos gafanhotos nas cidades de Campo Viera e Itacaruaré, na província de Misiones, que faz fronteira com os municípios brasileiros de Rincão Vermelho e Porto Xavier. Até o momento, os insetos, que foram observados em três fazendas de Campo Viera e em uma em Itacaruaré, não causaram grandes prejuízos, atacando apenas algumas lavouras de erva-mate.

De acordo com profissionais argentinos, os gafanhotos que compõem a nova nuvem não são da mesma espécie dos que chegaram a se aproximar do Brasil em agosto, para os quais uma emergência foi declarada. Este novo tipo, conhecido como tucura, são principalmente do gênero Zoniopoda e da espécie Chromacris speciosa, que não costumam se deslocar a grandes distâncias. Isso pode evitar a entrada do grupo em território brasileiro.

Ainda sim, técnicos brasileiros e do país vizinho estão monitorando a locomoção dos insetos e pedem para que os agricultores dos dois territórios comuniquem as autoridades em caso de qualquer novidade. Desde o início do ano, a Argentina acompanha as nuvens de gafanhotos que se formam em todo o país. Até agosto, nove grupos do inseto viajavam pelo território. Ainda no oitavo mês, técnicos argentinos eliminaram a nuvem que trazia mais riscos ao Brasil, localizada também na divisa com o Rio Grande do Sul.

Confira imagens dos insetos divulgadas pela Senasa: