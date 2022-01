Anac autoriza Azul e Gol a voar com menos comissários após avanço da variante Ômicron

Latam informou que também protocolou pedido semelhante e aguarda autorização da agência; companhias terão que reduzir número de passageiros

Divulgação/Gol Linhas Aéreas Anac autorizou a Gol a reduzir o número de comissários



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a Azul e a Gol a voar com menos comissários de bordo devido ao avanço da variante Ômicron da Covid-19. A autorização para a Gol foi publicada em portaria no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 17. A liberação para a Azul já havia sido concedida no dia 14 de janeiro. A agência determinou que as companhias aéreas informem a cada 15 dias a relação de voos nos quais houve redução no número de comissários. Com a portaria, as empresas terão que fazer viagens com menos passageiros, já que são obrigadas a manter um comissário para cada 50 pessoas. As companhias poderão operar com redução de funcionários até 14 de março. A Latam informou que também protocolou pedido semelhante e aguarda autorização da Anac.