Bebê de oito meses morre por complicações da Covid-19 no RJ

Segundo informações do hospital, o bebê teve um agravamento no quadro da infecção nos últimos dias



Um bebê de apenas oito meses morreu em decorrência de complicações da Covid-19 nesta segunda-feira, 17, no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo informações do hospital, o bebê teve um agravamento no quadro da infecção nos últimos dias. Desde o início do ano, 23 crianças já morreram em decorrência da doença no Rio. A confirmação do óbito aconteceu no mesmo dia que a capital fluminense iniciou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com imunizante da Pfizer, nos mais de 280 postos e a novidade é também a imunização nas escolas.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer