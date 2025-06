Anac inicia investigação sobre acidente com balão em Praia Grande (SC) que deixou oito mortos

Treze pessoas conseguiram desembarcar quando o fogo começou, mas o restante dos passageiros ficou, e o dirigível subiu novamente; área está sendo periciada

Reprodução/X/@ArquivoVermelho Balão em chamas na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) iniciou uma investigação sobre um trágico acidente envolvendo um balão em Praia Grande, Santa Catarina, que resultou na morte de oito pessoas e deixou 13 sobreviventes. O governador em exercício do estado, Francisco Oliveira Neto, declarou luto oficial de três dias em homenagem às vítimas. De acordo com informações iniciais, o balão enfrentou um princípio de incêndio, o que levou à descida do equipamento. Durante essa descida, 13 pessoas conseguiram desembarcar, mas o balão subiu novamente, e as oito vítimas não conseguiram escapar a tempo.

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, informou que algumas pessoas pularam do balão, mas três delas não conseguiram e faleceram. As 13 pessoas que sobreviveram ao acidente foram encaminhadas para um hospital, onde cinco delas permanecem em observação. A área do acidente está sendo periciada, e a Polícia Civil investiga a possível conexão com um maçarico que pode ter sido utilizado para acender o tanque do balão.

Entre as vítimas fatais estão Leandro Luzzi, Leane Elizabeth Herrmann, Leise Herrmann Parizotto, Everaldo da Rocha, Janaina Moreira Soares da Rocha, Fabio Luiz Izycki, Juliane Jacinta Sawicki e Andrei Gabriel de Melo.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressaram suas condolências às famílias das vítimas e ofereceram apoio durante este momento difícil. A Confederação Brasileira de Balonismo (CBB) também manifestou seu pesar e se colocou à disposição para auxiliar nas investigações.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Praia Grande é um local bastante procurado para passeios de balão, atraindo turistas devido às suas características geográficas e à proximidade de parques nacionais, que tornam a experiência ainda mais atrativa.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA