Lula presta solidariedade às vítimas da queda do balão em Santa Catarina

Presidente colocou o Governo Federal à disposição dos sobreviventes e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO "Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente", disse Lula



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade às famílias das vítimas da queda do balão em Praia Grande, em Santa Catarina. “Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado (21) em Santa Catarina. E colocar o Governo Federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes”, disse Lula em sua conta no X.

Neste sábado (21), um balão com 21 pessoas pegou fogo e caiu durante o voo. O acidente deixou 8 mortos. Há treze sobreviventes, que se jogaram do equipamento para se salvar. Conforme os bombeiros, o balão se incendiou enquanto voava e caiu em uma área próxima a um posto de saúde (Cachoeira). O piloto viu o início do fogo, conseguiu descer, e pulou junto de 12 passageiros.

