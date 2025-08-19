Jovem Pan > Notícias > Brasil > Aneel avalia se renovação contratual da Enel SP depende de relatório de falhas no serviço

Aneel avalia se renovação contratual da Enel SP depende de relatório de falhas no serviço

Caso exista processo administrativo de caducidade da concessão, a recomendação de renovação deve ficar suspensa até a ‘decisão definitiva acerca da correspondente apuração do processo’

  • Por Jovem Pan
  • 19/08/2025 18h19
  • BlueSky
Divulgação/Aneel Aneel Fachada da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

A Procuradoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) avalia se a renovação contratual da Enel SP só poderá avançar para votação após a conclusão de um relatório sobre possíveis falhas e irregularidades da concessionária, que tramita em processo paralelo. A área jurídica da agência definirá se a análise de um processo depende da finalização do outro. A dúvida envolve um artigo do decreto de 2024, que estabelece diretrizes para a renovação de concessões. Segundo o texto, caso exista processo administrativo de caducidade da concessão, a recomendação de renovação deve ficar suspensa até a “decisão definitiva acerca da correspondente apuração do processo”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O relatório sobre falhas na prestação do serviço pode, eventualmente, gerar um processo de caducidade, dependendo das conclusões da análise. A Aneel tem a função de recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME)a renovação contratual ou emitir parecer contrário. A decisão final, porém, cabe ao MME, que também considera a avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU), que fará análise individual de 18 contratos ainda pendentes.

Leia também

Saiba quais as principais mudanças que a reforma administrativa deve promover no funcionalismo público
Dino reitera decisão sobre leis estrangeiras e esclarece impossibilidade de aplicá-las no Brasil: 'Inviável'

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >