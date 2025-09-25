Aneel cobra explicações da Enel após demora no restabelecimento de energia em São Paulo

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) criticou a atuação da empresa durante encontro com prefeitos

Divulgação/Aneel Sede da Aneel em Brasília



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) cobrou explicações da Enel São Paulo pela demora no restabelecimento da energia elétrica após o temporal que atingiu a região metropolitana e cidades do interior do estado na última segunda-feira (22). Até quarta-feira (24), mais de 20 mil consumidores ainda estavam sem luz, alguns há mais de 72 horas. Em ofício, a Aneel classificou o atendimento da concessionária como “lento e ineficaz”, destacando que, no pico da crise, cerca de 400 mil unidades consumidoras ficaram sem energia, com apenas 31% restabelecidas nas primeiras horas. A cobrança foi endereçada ao presidente da Enel São Paulo, Guilherme Lencastre.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A situação gerou forte reação política. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) criticou a atuação da empresa durante encontro com prefeitos: “É uma concessionária que presta um serviço muito ruim e não pode mais estar em São Paulo. Vamos lutar até o fim para varrer essa concessionária do nosso estado”, afirmou. O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), também já havia pressionado a empresa. A comparação com a CPFL, distribuidora que atua em outras regiões do estado, reforçou as críticas, já que a companhia apresentou resposta mais rápida diante dos impactos do temporal, que registrou ventos de até 100 km/h.