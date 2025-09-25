Jovem Pan > Notícias > Brasil > Aneel cobra explicações da Enel após demora no restabelecimento de energia em São Paulo

Aneel cobra explicações da Enel após demora no restabelecimento de energia em São Paulo

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) criticou a atuação da empresa durante encontro com prefeitos

  25/09/2025 20h33
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) cobrou explicações da Enel São Paulo pela demora no restabelecimento da energia elétrica após o temporal que atingiu a região metropolitana e cidades do interior do estado na última segunda-feira (22). Até quarta-feira (24), mais de 20 mil consumidores ainda estavam sem luz, alguns há mais de 72 horas. Em ofício, a Aneel classificou o atendimento da concessionária como “lento e ineficaz”, destacando que, no pico da crise, cerca de 400 mil unidades consumidoras ficaram sem energia, com apenas 31% restabelecidas nas primeiras horas. A cobrança foi endereçada ao presidente da Enel São Paulo, Guilherme Lencastre.

A situação gerou forte reação política. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) criticou a atuação da empresa durante encontro com prefeitos: “É uma concessionária que presta um serviço muito ruim e não pode mais estar em São Paulo. Vamos lutar até o fim para varrer essa concessionária do nosso estado”, afirmou. O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), também já havia pressionado a empresa. A comparação com a CPFL, distribuidora que atua em outras regiões do estado, reforçou as críticas, já que a companhia apresentou resposta mais rápida diante dos impactos do temporal, que registrou ventos de até 100 km/h.

